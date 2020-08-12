"Шахтёр" и "Севилья" вышли в полуфинал Лиги Европы

В Лиге Европы определились все полуфиналисты. Последние путёвки в ½ финала завоевали "Шахтёр" и "Севилья".

"Горняки" разгромили "Базель" со счётом 4:1. По голу в этой игре забили бразильцы дончан — Жуниор Мораес, Тайсон, Алан Патрик и Додо. В конце матча Рикки ван Волфсвинкел забил гол престижа.

"Севилья" победила "Вулверхэмптон", забив один гол на последних минутах игры. После навеса Эвера Банеги мяч головой в сетку отправил Лукас Окампос.

Полуфиналы Лиги Европы

Полуфинальные матчи состоятся 16 и 17 августа.

16 августа, 22.00. "Севилья" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия).

17 августа, 22.00. "Интер" (Италия) — "Шахтёр" (Украина).

Финал турнира запланирован на 21 августа.