В Лиге Европы определились все полуфиналисты. Последние путёвки в ½ финала завоевали "Шахтёр" и "Севилья".
"Горняки" разгромили "Базель" со счётом 4:1. По голу в этой игре забили бразильцы дончан — Жуниор Мораес, Тайсон, Алан Патрик и Додо. В конце матча Рикки ван Волфсвинкел забил гол престижа.
"Севилья" победила "Вулверхэмптон", забив один гол на последних минутах игры. После навеса Эвера Банеги мяч головой в сетку отправил Лукас Окампос.
Полуфинальные матчи состоятся 16 и 17 августа.
Финал турнира запланирован на 21 августа.
Бывший музыкант Сергей Шнуров жёстко раскритиковал белорусского лидера Александра Лукашенко за применение силы против своего народа.