"Спартак" поддержал требования ветеранов клуба

Глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов сообщил, что клуб поддерживает требования ветеранов к Российскому футбольному союзу (РФС). Красно-белые так же хотят, чтобы судьи матча с "Сочи" были пожизненно дисквалифицированы.

"Мы поддерживаем требования наших ветеранов", - сказал Фетисов в комментарии ТАСС.

Ранее ветераны "Спартака" написали открытое письмо. Под ним подписались Олег Романцев, Ринат Дасаве, Василий Кульков и другие.

Открытое письмо ветеранов "Спартака"