Глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов сообщил, что клуб поддерживает требования ветеранов к Российскому футбольному союзу (РФС). Красно-белые так же хотят, чтобы судьи матча с "Сочи" были пожизненно дисквалифицированы.
"Мы поддерживаем требования наших ветеранов", - сказал Фетисов в комментарии ТАСС.
Ранее ветераны "Спартака" написали открытое письмо. Под ним подписались Олег Романцев, Ринат Дасаве, Василий Кульков и другие.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.