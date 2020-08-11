Месси собрался уходить из "Барсы" и купил пентхаус в Милане

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси приобрёл недвижимость в Милане. Аргентинец стал владельцем элитного пентхауса в районе Порта Нуова, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Рядом с квартирой Месси расположен офис "Интера". Ранее СМИ сообщали о желании футболиста перейти в миланскую команду.

Отец Месси в прошлом месяце приобрёл дом в Милане. Сделку связали с тем, что мужчина мог вложить деньги в недвижимость, но сейчас говорят о том, что покупка не была случайностью.

По сведениям инсайдеров, "Интер" планирует покупку Месси в 2021 году. Аргентинцу будет предложен контракт на четыре года с общей зарплатой в 260 млн евро.