"Сочи" подписал контракт с Жоаозиньо

"Сочи" объявил о подписании контракта с полузащитником Жоаозиньо. 31-летний футболист будет выступать за сочинскую команду под номером 22.

Жоазиньо в России

Бразилец выступает в РПЛ с 2011 года. В 2016 он приобрёл российское гражданство и перестал считаться легионером.

Полузащитник после выступлений в Бразилии провёл три удачных сезона в болгарском "Левски".

В 2011 году его подписал "Краснодар". Футболист провёл в составе "быков" 2017 матчей, в которых забил 39 мячей.

В 2018 году он перешёл в московское "Динамо". За бело-голубых футболист отыграл 49 матчей и забил шесть мячей.

"Сочи" Жоаозиньо достался бесплатно — футболист выступал в статусе свободного агента.