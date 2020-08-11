"Сочи" объявил о подписании контракта с полузащитником Жоаозиньо. 31-летний футболист будет выступать за сочинскую команду под номером 22.
Бразилец выступает в РПЛ с 2011 года. В 2016 он приобрёл российское гражданство и перестал считаться легионером.
"Сочи" Жоаозиньо достался бесплатно — футболист выступал в статусе свободного агента.
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