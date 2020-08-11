Московский ЦСКА обратил внимание на тему судейства матча 1-го тура РПЛ "Спартак" — "Сочи" (2:2). Армейцы высмеяли главного судью встречи Василия Казарцева.
Арбитр попал под шквал критики после того, как назначил спорный пенальти в ворота "Спартака" на 88-й минуте при счёте 2:1. Судье даже пришлось объяснять свои действия.
В ЦСКА отметили, что вопросы к Казарцеву у клуба возникали ранее. Армейцы опубликовали видеонарезку моментов матча с "Краснодаром", в котором арбитр допустил ряд ошибок.
"Восхищались" Казарцевым, когда это еще не было мейнстримом", — говорится в сообщении ЦСКА в Twitter.
"Восхищались" Казарцевым, когда это еще не было мейнстримом 😎#абыллипенальти https://t.co/mf3mtKiRgN— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 11, 2020
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