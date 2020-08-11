Ветераны "Спартака" обратились с открытым письмом к владельцу клуба Леониду Федуну и главе Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову. В тексте высказана тревога из-за ситуации вокруг клуба.
Под письмом свои подписи поставили:
Письмо было направлено в офис "Спартака". В нём ветераны призвали владельца клуба Леонида Федуна "быть сдержаннее и перевести диалог в конструктивное русло", сообщает ТАСС.
В обращении к главе РФС Александру Дюкову ветераны потребовали наказать главного арбитра Василия Казарцева, его ассистента Алексея Еськова и главу проекта по внедрению ВАР Леонида Калошина.
"Мы искренне верили, что судейские ошибки (а точнее, произвол) остались в прошлом сезоне. Однако случившееся в матче "Спартак" — "Сочи" убило принцип состязательности, присущий футболу. Абсолютно бездарная работа Василия Казарцева, который потерял право называться арбитром, и его коллеги на VAR Алексея Еськова дискредитировала наш футболу и РФС", — говорится в тексте письма.
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