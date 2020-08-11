Ветераны "Спартака" написали открытое письмо Федуну и главе РФС

Ветераны "Спартака" обратились с открытым письмом к владельцу клуба Леониду Федуну и главе Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову. В тексте высказана тревога из-за ситуации вокруг клуба.

Под письмом свои подписи поставили:

Олег Романцев;

Ринат Дасаев;

Юрий Гаврилов;

Сергей Родионов;

Сергей Шавло;

Василий Кульков.

Письмо было направлено в офис "Спартака". В нём ветераны призвали владельца клуба Леонида Федуна "быть сдержаннее и перевести диалог в конструктивное русло", сообщает ТАСС.

Требования к Дюкову

В обращении к главе РФС Александру Дюкову ветераны потребовали наказать главного арбитра Василия Казарцева, его ассистента Алексея Еськова и главу проекта по внедрению ВАР Леонида Калошина.