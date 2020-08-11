Тихонов объяснил, что произошло между Широковым и судьёй

Экс-футболист "Спартака" Андрей Тихонов рассказал о том, почему произошел инцидент с участием Романа Широкова, который во время матча несколько раз ударил судью Никиту Данченкова.

Ранее в сети появилось видео инцидента с избиением арбитра. По словам Тихонова, избежать конфликта мог сам судья, но из-за нехватки опыта показал Широкову красную карточку.

Перед этим футболист оскорбил арбитра. Тихонов утверждает, что в любительском футболе такое происходит часто, но опытные судьи пропускают выпады в свой адрес.

"Я пытался судью придержать, чтобы он не показывал карточку, так ситуация накалялась. Я ему говорил, что не надо показывать, не надо обострять. То есть, я его, как бы, придерживал. Не то чтобы я ему не давал, просто говорят так люди. Я ему просто сказал, что не надо карточек. Просто прошел бы момент и прошел. Видимо, меня не услышали, поэтому так и получилось", — приводит "РИА Новости" слова Тихонова.

Тихонов пытался объяснить судье, что не нужно удалять Широкова, но тот его не услышал.