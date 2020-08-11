Экс-футболист "Спартака" Андрей Тихонов рассказал о том, почему произошел инцидент с участием Романа Широкова, который во время матча несколько раз ударил судью Никиту Данченкова.
Ранее в сети появилось видео инцидента с избиением арбитра. По словам Тихонова, избежать конфликта мог сам судья, но из-за нехватки опыта показал Широкову красную карточку.
Перед этим футболист оскорбил арбитра. Тихонов утверждает, что в любительском футболе такое происходит часто, но опытные судьи пропускают выпады в свой адрес.
"Я пытался судью придержать, чтобы он не показывал карточку, так ситуация накалялась. Я ему говорил, что не надо показывать, не надо обострять. То есть, я его, как бы, придерживал. Не то чтобы я ему не давал, просто говорят так люди. Я ему просто сказал, что не надо карточек. Просто прошел бы момент и прошел. Видимо, меня не услышали, поэтому так и получилось", — приводит "РИА Новости" слова Тихонова.
Тихонов пытался объяснить судье, что не нужно удалять Широкова, но тот его не услышал.
"Думаю, что если бы судья не показал бы желтую… Да, бывают определенные моменты, когда кто‑то говорит, люди отвечают и реагируют, но судьи опытные иногда пропускают. Если бы вы слышали, что говорят, когда играют в ЛФЛ, какие разговоры идут, думаю, там нужно постоянно красные карточки показывать.
Опытные судьи такое мимо ушей пропускают, а здесь я пытался сказать, что не надо показывать карточку. Все в таком плане. Я к нему подбежал, пытался за руку его взять, чтобы объяснить, что не надо обострять. Вот такой был диалог", — заявил Тихонов.
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