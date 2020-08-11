Киевское "Динамо" проявляет интерес к бразильскому футболисту Ривалдиньо. 25-летний игрок выступает за румынский "Виторул" и является сыном легендарного Ривалдо.
По сведениям Sport.ro, в услугах форварда заинтересован новый наставник киевлян Мирча Луческу. Бело-голубым предстоит выиграть борьбу за футболиста у польской "Краковии".
Ривалдиньо после выступлений в Бразилии пробовал свои силы в различных европейских клубах:
Всего за карьеру провёл 159 матчей, в которых забил 37 мячей. Последний сезон оказался для футболиста самым удачным - в 25 играх за "Виторул" он забил 11 голов.
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