Киевское "Динамо" планирует подписать сына Ривалдо

Киевское "Динамо" проявляет интерес к бразильскому футболисту Ривалдиньо. 25-летний игрок выступает за румынский "Виторул" и является сыном легендарного Ривалдо.

По сведениям Sport.ro, в услугах форварда заинтересован новый наставник киевлян Мирча Луческу. Бело-голубым предстоит выиграть борьбу за футболиста у польской "Краковии".

Сын Ривалдо

Ривалдиньо после выступлений в Бразилии пробовал свои силы в различных европейских клубах:

"Боавишта" (Португалия);

"Динамо" (Бухарест, Румыния);

"Левски" (Болгария);

"Виторул" (Румыния).

Всего за карьеру провёл 159 матчей, в которых забил 37 мячей. Последний сезон оказался для футболиста самым удачным - в 25 играх за "Виторул" он забил 11 голов.