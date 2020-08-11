"Матч ТВ" уволил Широкова после избиения им арбитра

"Матч ТВ" отстранил экс-футболиста сборной России Романа Широкова от работы. Игрок ранее работал экспертом телеканала и выступал за команду в любительских турнирах.

По сведениям Sport24, "Матч ТВ" исключил Широкова из всех запланированных эфиров. Решение принято после того, как футболист избил судью Никиту Данченкова в любительской игре.

Арбитр показал красную карточку футболисту, а в ответ получил удары рукой и ногой. Партнёры по команде оттащили Широкова от Данченкова. Со здоровьем у пострадавшего всё в порядке.

Ранее "Правда.Ру" публиковала видео инцидента с Широковым.