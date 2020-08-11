Экс-игрок сборной России Роман Широков во время любительского турнира избил судью Никиту Данченкова. Арбитр показал футболисту красную карточку, за что футболист ударил его по лицу и пнул ногой.
Видео эпизода попало в Сеть. Судью спасли партнёры по команде. Они оттянули разъярённого Широкова от арбитра.
По сведениям "СЭ", со здоровьем у арбитра всё в порядке. Позже он пообещал дать комментарий по скандальному инциденту.
Широков после инцидента принёс публичные извинения.
"По итогам вчерашнего матча и инцидента в нём хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершённый мной, я прекрасно осознаю, что назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками, надеюсь, Никита как можно скорее вернётся в строй.
Также хочу извиниться перед организаторами турнира "Амкалом", своими партнёрами по команде "Матч ТВ" и зрителями", — написал Широков в Instagram.
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