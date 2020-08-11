Широков избил судью во время любительского матча

Экс-игрок сборной России Роман Широков во время любительского турнира избил судью Никиту Данченкова. Арбитр показал футболисту красную карточку, за что футболист ударил его по лицу и пнул ногой.

Видео эпизода попало в Сеть. Судью спасли партнёры по команде. Они оттянули разъярённого Широкова от арбитра.

По сведениям "СЭ", со здоровьем у арбитра всё в порядке. Позже он пообещал дать комментарий по скандальному инциденту.

Реакция Широкова

Широков после инцидента принёс публичные извинения.