Во вторник, 11 августа, состоятся заключительные матчи 1-го тура РПЛ. В вынесенных поединках сыграют участники Суперкубка России.
"Зенит" отправится в гости к новичку лиги "Ротору", а "Локомотив" в Казани сыграет с "Рубином".
Продолжится футбольный вечер двумя четвертьфиналами Лиги Европы. Своих соперников по полуфиналу узнают "Интер" и "Манчестер Юнайтед".
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.