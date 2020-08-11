Футбольный вечер вторника: чемпионат России и Лига Европы

Во вторник, 11 августа, состоятся заключительные матчи 1-го тура РПЛ. В вынесенных поединках сыграют участники Суперкубка России.

"Зенит" отправится в гости к новичку лиги "Ротору", а "Локомотив" в Казани сыграет с "Рубином".

18.00 "Ротор" — "Зенит".

20.00 "Рубин" — "Локомотив".

Лига Европы

Продолжится футбольный вечер двумя четвертьфиналами Лиги Европы. Своих соперников по полуфиналу узнают "Интер" и "Манчестер Юнайтед".