"Интер" и "Манчестер Юнайтед" вышли в полуфинал Лиги Европы

Определились два полуфиналиста Лиги Европы сезона-2019/20. Первыми участниками 1/2 финала стали "Интер" и "Манчестер Юнайтед".

"Интер"

Миланцы в Дюссельдорфе обыграли "Байер" со счётом 2:1.

На 15-й минуте Нельсон Барелла удачно сыграл на подборе и нанёс удар в левый угол ворот леверкузенцев ровно с линии штрафной.

Спустя шесть минут Ромелу Лукаку получил мяч в штрафной "Байера", выиграл борьбу у защитника и протолкнул снаряд в ворота.

На 24-й минуте немецкая команда отыгралась. Грубая ошибка обороны "Интера" позволила Каю Хаверцу в одиночестве принять мяч в штрафной и отправить его в сетку.

"Интер" после этого "засушил" игру, а "Байер" пытался во второй половине всеми силами забить ещё один гол, но немцам откровенно не везло.

В полуфинале миланцы сыграют 17 августа с победителем пары "Шахтёр" - "Базель".

"Манчестер Юнайтед"

"Красные дьяволы" с трудом прошли "Копенгаген". Матч завершился в дополнительное время со счётом 1:0.

На 45-й минуте вундеркинд "МЮ" Мэйсон Гринвуд забил гол, но арбитр отменил мяч после просмотра видеоповторов - у полузащитника был зафиксирован офсайд.

В дополнительное время Энтони Марсьяль заработал для "МЮ" пенальти. Удар "с точки" реализовал Бруну Фернандеш.

"МЮ" в полуфинале сыграет 16 августа. Соперником команды станет победитель пары "Вулверхэмптон" - "Севилья".