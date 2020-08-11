Определились два полуфиналиста Лиги Европы сезона-2019/20. Первыми участниками 1/2 финала стали "Интер" и "Манчестер Юнайтед".
Миланцы в Дюссельдорфе обыграли "Байер" со счётом 2:1.
"Интер" после этого "засушил" игру, а "Байер" пытался во второй половине всеми силами забить ещё один гол, но немцам откровенно не везло.
В полуфинале миланцы сыграют 17 августа с победителем пары "Шахтёр" - "Базель".
"Красные дьяволы" с трудом прошли "Копенгаген". Матч завершился в дополнительное время со счётом 1:0.
"МЮ" в полуфинале сыграет 16 августа. Соперником команды станет победитель пары "Вулверхэмптон" - "Севилья".
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.