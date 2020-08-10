Мостовой предложил запустить дрон над полем для помощи судьям

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что не понимает, почему у арбитров случаются ошибки после внедрения системы видеоассистентов рефери (ВАР). В воскресенье матч 1-го тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" завершился скандалом.

На 88-й минуте арбитр поставил пенальти в моменте с не очевидным нарушением защитника "Спартака" Самюэля Жиго в собственной штрафной. Не помог главному судье и видеоассистент.

По словам Мостового, Федун правильно высказал претензии к судейскому корпусу.

"Почему три человека, сидящие на бригаде, не увидели ошибку? Они взяли на себя ответственность. Тут даже не нужен VAR, чтобы понять, что это и близко не пенальти. Если в первом пенальти ещё что-то можно придумать, то второй — это полный беспредел. Когда крутятся такие деньги в футболе, а ставятся такие пенальти. Ещё и VAR есть. Может, вам ещё дрон запустить над полем, чтобы легче было? Чтобы он в штрафной жужжал", - приводит "Чемпионат слова Мостового.

Федун после игры заявил, что снимет команду с чемпионата. Сегодня в РПЛ пояснили, что заявления о снятии им не поступало.