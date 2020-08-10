"Спартак" не снялся с чемпионата РПЛ несмотря на слова Федуна

Российская премьер-лига (РПЛ) не получила документов о снятии с чемпионата московского "Спартака". Владелец команды Леонид Федун после матча с "Сочи" (2:2) обещал сделать это в понедельник.

На 88-й минуте встречи бригада арбитров назначила пенальти в пользу сочинской команды при счёте 2:1. Судья усмотрел нарушение правил в моменте, когда нападающий "Сочи" столкнулся с защитником "Спартака" Самюэлем Жиго.

Федун сказал, что не желает больше участвовать в "клоундае" и заявит о снятии команды.