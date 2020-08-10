Российская премьер-лига (РПЛ) не получила документов о снятии с чемпионата московского "Спартака". Владелец команды Леонид Федун после матча с "Сочи" (2:2) обещал сделать это в понедельник.
На 88-й минуте встречи бригада арбитров назначила пенальти в пользу сочинской команды при счёте 2:1. Судья усмотрел нарушение правил в моменте, когда нападающий "Сочи" столкнулся с защитником "Спартака" Самюэлем Жиго.
Федун сказал, что не желает больше участвовать в "клоундае" и заявит о снятии команды.
"Лига не получала документов от "Спартака" о снятии с чемпионата", — заявили РИА Новости в пресс-службе РПЛ.
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