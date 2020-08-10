Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов обозначил позицию клуба по скандальному матчу 1-го тура РПЛ против "Сочи". Руководитель команды назвал произошедшее с судейством в матче позором.
Газизов заявил, что "Спартак" направил в РФС письмо с просьбой разъяснить ситуацию. Пока ответа от союза не было, но гендиректор выразил надежду на то, что в следующей игре подобное не повторится.
"Есть письма, которые мы отправляем в РФС, просим ответить на вопросы. Давайте дождёмся РФС, уверен, что они с нами. Это позор, что происходит в первом туре. Надеюсь, что мы быстро решим все вопросы, а в следующем матче этого не будет", — заявил Газизов в эфире "Матч Премьер".
Гендиректор отметил, что команда будет бороться несмотря на ситуацию с судейством. Вместе с тем, он не стал называть случившееся со "Спартаком" заговором.
"Заговор? В нашей жизни возможно всё, не буду отрицать или же соглашаться. Мы хотим играть в футбол, мы — за честный футбол. Это просто. Почему-то есть ошибки, либо чьё-то желание пустить нас в другое русло. Мы будем бороться.
По мне, первый эпизод — не пенальти. Почему не вступил VAR? Мы должны принять решения судей с правильной стороны. Пусть нам объяснят: это пенальти, это — нет", — заявил Газизов.
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