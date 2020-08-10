Матч "Атлетико" в Лиге чемпионов состоится несмотря на коронавирус

"Атлетико" подтвердил заражение коронавирусом у двух футболистов команды. Положительные тесты на "ковид" сдали нападающий Анхель Корреа и защитник Шиме Врсалько.

Оба футболиста изолированы в своих домах. Заболевание у них протекает в лёгкой форме. Остальные игроки сдали отрицательные тесты, сообщает пресс-служба "матрасников".

В УЕФА уже отреагировали на инцидент. Несмотря на двух заражённых четвертьфинальный матч Лиги чемпионов "Лейпциг" — "Атлетико" состоится.

Игра пройдёт в Германии 13 августа. Все противостояния из-за пандемии коронавируса будут проведены за один матч.