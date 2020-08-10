УЕФА принял решение по матчам квалификации Лиги Европы и Лиги чемпионов. Отборочные раунды еврокубков пройдут без зрителей, сообщает "СЭ".
Правило коснётся и российских команд. Фанаты "Краснодара", "Ростова" и "Динамо" не смогут посетить отборочные матчи своих команд.
Из-за пандемии коронавируса все противостояния на отборочных стадиях, кроме раунда плей-офф Лиги чемпионов, будут проводиться из одного матча. Хозяин поля будет определён при помощи жеребьёвки.
Также УЕФА определил страны, которые смогут принять встречи на нейтральном поле, если это будет нужно. Игры пройдут в Польше, Венгрии, Греции и на Кипре.
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