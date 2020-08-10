Фанаты "Динамо" и "Ростова" не смогут попасть на матчи еврокубков

УЕФА принял решение по матчам квалификации Лиги Европы и Лиги чемпионов. Отборочные раунды еврокубков пройдут без зрителей, сообщает "СЭ".

Правило коснётся и российских команд. Фанаты "Краснодара", "Ростова" и "Динамо" не смогут посетить отборочные матчи своих команд.

Из-за пандемии коронавируса все противостояния на отборочных стадиях, кроме раунда плей-офф Лиги чемпионов, будут проводиться из одного матча. Хозяин поля будет определён при помощи жеребьёвки.

"Динамо" — 17 сентября, 2-й отборочный раунд ЛЕ.

"Ростов" — 24 сентября, 3-й отборочный раунд ЛЕ.

"Краснодар" — 15 или 16 сентября, 3-й отборочный раунд ЛЧ.

Также УЕФА определил страны, которые смогут принять встречи на нейтральном поле, если это будет нужно. Игры пройдут в Польше, Венгрии, Греции и на Кипре.