Дюков уговорил Федуна не снимать "Спартак" с чемпионата России

Владелец "Спартака" Леонид Федун согласился не снимать команду с розыгрыша РПЛ. Заявление было сделано сразу после матча с "Сочи" и было эмоциональным, сообщает РБК.

По сведениям издания, после игры Федун провёл разговор с главой Российского футбольного союза (РФС) Александром Дюковым. Руководителю российского футбола удалось быстро отговорить владельца "Спартака" не принимать поспешных решений.

"В ходе разговора Федун выразил озабоченность судейством в адрес "Спартака" и считает, что в ряде встреч судьи намеренно допускают против команды ошибки", — сказал источник в РФС.

"Спартак" и "Сочи" сыграли вничью 2:2. Возмущение владельца красно-белых вызвал момент на 88-й минуте встречи, когда арбитр поставил пенальти за якобы фол защитника Самюэля Жиго.