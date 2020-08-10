Судьи матча "Спартак" - "Сочи" пройдут проверку на детекторе лжи

Председатель комитета судей РФС Ашот Хачатурянц заявил, что в ближайшее время арбитры матча 1-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Сочи" (2:2) пройдут проверку на полиграфе. Детектором лжи комитет воспользуется после скандала с участием рефери Василия Казарцева и его видеоассистента Алексея Еськова.

Казарцев в конце матча поставил пенальти в ворота "Спартака" якобы за фол Самюэля Жиго в штрафной. На видеоповторах было отчетливо видно, что нарушения правил не было. Бригада все же решила назначить 11-метровый.

Как сообщает "СЭ", подобная практика - не редкость. Ранее на детекторе лжи тестировали арбитров Артёма Чистякова, Романа Галимова и Сергея Лапочкина.