Жуков призывает аннулировать результат матча "Спартак" - "Сочи"

Вице-спикер Госдумы и бывший глава ОКР Александр Жуков заявил, что результат матча "Спартак" — "Сочи", который завершился скандалом, нужно аннулировать. Арбитр игры назначил пенальти в ворота красно-белых, усмотрев нарушение в неочевидном игровом эпизоде.

Жуков отметил, что для него ясно, что судейство в этом матче было против "Спартака". Он предложил Российскому футбольному союзу (РФС) аннулировать результат матча, а судью дисквалифицировать.

"Мне кажется, что для любого человека, который разбирается в футболе более-менее, очевидно, что эти судейские решения по пенальти были предвзятыми. На мой взгляд, Российскому футбольному союзу нужно очень серьезно подойти к этой ситуации. Думаю, что результат матча стоит аннулировать, а судей, которые были причастны к этому делу, скорее всего, стоит дисквалифицировать", — приводит ТАСС слова Жукова.

После матча владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата.