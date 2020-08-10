Домрачева поддержала Лукашенко после выборов

Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала об уровне жизни в Белоруссии. По словам бывшей биатлонистки, руководство страны делает всё для развития государства.

Домрачева заявила, что президенту Александру Лукашенко удалось добиться хороших результатов не только в спорте, но и других сферах жизни.

"Мы живём в прекрасной стране, которую населяют замечательные талантливые люди, которые любят свою страну, заботятся о ней. И действительно, на сегодняшний день я считаю, что очень многого удалось добиться не только в спорте, но и во многих жизненных сферах. Конечно, это достижение всего населения, достижение руководства страны. Думаю, нам не стоит останавливаться на достигнутом. Нам нужно развиваться и смотреть вперёд. И идти к своим достижениям спокойным, мирным, хорошим путём", — приводит АТН слова Домрачевой.

В воскресенье завершились выборы президента Белоруссии. По предварительному подсчёту, более 80% избирателей поддержали действующего главу государства. Около 10% голосов получила кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.