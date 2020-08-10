Главный тренер "Зенита" Сергей Семак разъяснил ситуацию с коронавирусом в команде. СМИ ранее сообщили, что у два игрока питерской команды заразились "ковидом".
Семак в эфире "России 24" заявил, что у двух игроков были сомнительные результаты, но только у одного подтвердилось заражение. Второй трижды сдал отрицательные тесты.
Вне зависимости от результатов оба игрока были помещены под карантин.
"У двоих игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу сообщили в РПЛ и в Роспотребнадзор. У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзор. Других заражений у нас нет», — заявил Семак.
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