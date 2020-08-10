Семак подтвердил заражение коронавирусом в "Зените"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак разъяснил ситуацию с коронавирусом в команде. СМИ ранее сообщили, что у два игрока питерской команды заразились "ковидом".

Семак в эфире "России 24" заявил, что у двух игроков были сомнительные результаты, но только у одного подтвердилось заражение. Второй трижды сдал отрицательные тесты.

Вне зависимости от результатов оба игрока были помещены под карантин.