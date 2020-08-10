"Уфа" запланировала четыре трансфера летом

Глава попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов после матча с "Краснодаром" (0:3) заявил, что причиной поражения не может быть уход двух футболистов из команды. По его словам, клуб запланировал приобретение опытных и перспективных футболистов.

Мурзагулов отметил, что команда в матче с "быками" играла только 80 минут, на последний отрезок футболистов не хватило. Тренерскому штабу предстоит разобраться, почему так получилось.

"Сколько трансферов стоит ждать? Четыре серьезных трансфера. Среди них есть известные и перспективные игроки", - приводит "ГорОбзор" слова Мурзагулова.

Во 2-м туре "Уфа" сыграет на выезде с тульским "Арсеналом". Матч запланирован на 14 августа.