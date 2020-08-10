Матчем "Коламбуса" и "Торонто" завершился предварительный раунд плей-офф Кубка Стэнли. "Блю Джэкетс" победили канадцев со счетом 3:0 и стали последними в четвертьфиналах конференций.
1/8 финала Кубка Стэнли (1/4 в конференциях) начнётся 11 августа. Обладатель трофея "Сент-Луис" сразится с "Калгари", а "Вашингтон" сыграет с "Айлендерс".
"Вегас" (1) — "Чикаго" (12)
"Колорадо" (2) — "Аризона" (11)
"Сент-Луис" (3) — "Калгари" (8)
"Даллас" (4) — "Ванкувер" (7)
"Филадельфия" (1) — "Монреаль" (12)
"Тампа" (2) — "Коламбус" (9)
"Вашингтон" (3) — "Айлендерс" (7)
"Бостон" (4) — "Каролина" (6)
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