Недавно аргентинский футболист Лионель Месси приобрел интересную новинку - антикоронавирусный матрас.
Покупка настолько понравилась спортсмену, что позже он заказал по одному такому для каждого члена своей семьи.
Разработчики матраса утверждают, что специальные ткани способны убивать возбудителей коронавируса с вероятностью 99,84%. Матрас способен полностью нейтрализовать инфекцию за четыре часа даже в случае, если на нем лежал больной человек.
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