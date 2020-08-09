Месси купил себе и всем родственникам "антикоронавирусные" матрасы

Недавно аргентинский футболист Лионель Месси приобрел интересную новинку - антикоронавирусный матрас.

Покупка настолько понравилась спортсмену, что позже он заказал по одному такому для каждого члена своей семьи.

Разработчики матраса утверждают, что специальные ткани способны убивать возбудителей коронавируса с вероятностью 99,84%. Матрас способен полностью нейтрализовать инфекцию за четыре часа даже в случае, если на нем лежал больной человек.