На 72-м году жизни скончался известный тренер по плаванию Геннадий Турецкий. Последние годы он жил и работал в Швейцарии.

"Это печальная новость для всех нас, любителей плавания. С его именем связано очень много ярких побед, в том числе российских пловцов, в первую очередь Александра Попова. Конечно, это большая утрата для российского и международного плавания. Я думаю, что все спортивное сообщество скорбит. Мы соболезнуем его семье и близким", - прокомментировал кончину тренера президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.