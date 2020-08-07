Новый сезон КХЛ откроется матчем ЦСКА - "Ак Барс" 2 сентября

Руководство КХЛ опубликовало календарь на сезон-2020/21. Регулярный чемпионат продлится со 2 сентября по 27 февраля. Каждая из команд проведёт по 60 матчей.

Всего запланировано 690 матчей. По два раза команды сыграют друг с другом, ещё 8-10 матчей с соперниками из своего дивизиона, по 6-8 игр с командами конференции.

Также запланированы несколько пауз:

2-9 ноября - этап Евротура в Финляндии;

14-20 декабря - этап Евротура в России;

31 декабря - 2 января - новогодние праздники;

22-24 января - Матч звёзд КХЛ;

8-15 февраля - этап Евротура в Швеции.

Плей-офф Кубка Гагарина стартует 2 марта. Турнир продлится до 30 апреля, если потребуется седьмой матч финальной серии.