Руководство КХЛ опубликовало календарь на сезон-2020/21. Регулярный чемпионат продлится со 2 сентября по 27 февраля. Каждая из команд проведёт по 60 матчей.
Всего запланировано 690 матчей. По два раза команды сыграют друг с другом, ещё 8-10 матчей с соперниками из своего дивизиона, по 6-8 игр с командами конференции.
Также запланированы несколько пауз:
Плей-офф Кубка Гагарина стартует 2 марта. Турнир продлится до 30 апреля, если потребуется седьмой матч финальной серии.
Состояние здоровья Александра Лукашенко вызывает в последнее время озабоченность. Её разделяет врач-психиатр, психотерапевт, психолог Александр Федорович.