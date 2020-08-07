"Сочи" может выпустить на поле не более двух футболистов "Зенита"

Исполком Российского футбольного союза (РФС) одобрил изменения в регламенте РПЛ, которые касаются арендованных футболистов. Теперь у команд существуют ограничения по количеству таких игроков.

В составе одной команды на поле могут одновременно выйти не более двух футболистов, арендованных у одного клуба. Также теперь существует ограничение по числу футболистов, которых один клуб может арендовать у другого - не более двух.

Ранее сообщалось, что за изменения проголосовали представители клубов РПЛ. Против были "Спартак", "Химки", "Уфа", "Зенит" и "Сочи".

Отметим, в составе "Сочи" в прошлом сезоне выступали не менее девяти футболистов "Зенита".