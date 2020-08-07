"Зенит" отдал в "Сочи" Мамману, за которого заплатил 16 млн

"Зенит" объявил о переходе защитника Эмануэля Мамманы в "Сочи". Футболист будет выступать на правах аренды до конца сезона.

"Зенит" желает Эмануэлю Маммане удачи в составе новой команды!", — сообщает пресс-служба "Зенита".

Карьера Мамманы

Аргентинский защитник выступал в составе "Зенита" с 2017 года. Питерцы заплатили за его переход "Лиону" 16 млн евро.

В составе сине-бело-голубых Маммана провёл 41 матч. В 2018 году он получил тяжёлую травму — разрыв крестообразных связок. Из-за этого футболист пропустил около девяти месяцев.

За сборную Аргентины футболист отыграл 3 матча.