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Карпин назвал своих футболистов "лохами" и поспорил с ними

Спорт » Командные виды » Футбол

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, как мотивирует свою команду. Наставник недавно поспорил со своими футболистами на часы Rolex.

Карпин заявил, что его футболисты слабые и не выйдут в групповой этап Лиги Европы. Команда заняла пятое место в чемпионате и будет участвовать в квалификации турнира.

"Был спор по поводу попадания в группу Лиги чемпионов или Лиги Европы. В группу мы ещё не попали, поэтому спор продолжается. Попов, Козлов, Ерёменко, Байрамян, по-моему, Ионов, Мамаев сейчас подключился тоже. Всех не вспомню. В общем, человек шесть-семь, у кого с баблищем нормально. Мы с ними поспорили. Я сказал: "Вы лохи, никуда не попадете, вы слабые". Они со мной поспорили, что попадут в Лигу Европы, как минимум. В группу", — заявил Карпин в интервью "Коммент.Шоу".

Предложение поспорить на часы Rolex поступило от Ивелина Попова. Стоимость их составляет около 500-600 тыс. рублей.

"Попов предложил спорить на часы Rolex в пределах 500-600 тысяч. Говорит, если что, вы нам дадите 500-600, а мы дальше добьем и купим, какие хотим. Я говорю: "Окей, вопросов нет. Но зачем мне шесть-семь-восемь-девять-десять часов?" На что Ивелин сказал: "Георгич, все нормально, я уже знаю, кому их впиндюрить. Еще денег наживем". Сейчас уже говорят, что скинутся все вместе и купят нормальные часы", — заявил Карпин.

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