Карпин назвал своих футболистов "лохами" и поспорил с ними

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, как мотивирует свою команду. Наставник недавно поспорил со своими футболистами на часы Rolex.

Карпин заявил, что его футболисты слабые и не выйдут в групповой этап Лиги Европы. Команда заняла пятое место в чемпионате и будет участвовать в квалификации турнира.

"Был спор по поводу попадания в группу Лиги чемпионов или Лиги Европы. В группу мы ещё не попали, поэтому спор продолжается. Попов, Козлов, Ерёменко, Байрамян, по-моему, Ионов, Мамаев сейчас подключился тоже. Всех не вспомню. В общем, человек шесть-семь, у кого с баблищем нормально. Мы с ними поспорили. Я сказал: "Вы лохи, никуда не попадете, вы слабые". Они со мной поспорили, что попадут в Лигу Европы, как минимум. В группу", — заявил Карпин в интервью "Коммент.Шоу".

Предложение поспорить на часы Rolex поступило от Ивелина Попова. Стоимость их составляет около 500-600 тыс. рублей.