Баскетболист "Црвены Звезды" скончался от инфаркта в 27 лет

Экс-центровой "Црвены Звезды" Майкл Оджо скончался от инфаркта в 27 лет. Игрок проводил индивидуальное занятие с "Партизаном", когда случилась остановка сердца.

Оджо доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь. У игрока никогда не было проблем со здоровьем, сообщает Eurohoops.

В сезоне-2019/20 Оджо играл в составе "Звезды", а на лето стал свободным агентом.