Экс-центровой "Црвены Звезды" Майкл Оджо скончался от инфаркта в 27 лет. Игрок проводил индивидуальное занятие с "Партизаном", когда случилась остановка сердца.
Оджо доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь. У игрока никогда не было проблем со здоровьем, сообщает Eurohoops.
В сезоне-2019/20 Оджо играл в составе "Звезды", а на лето стал свободным агентом.
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