Самедов рассказал о возобновлении карьеры и голе Павлюченко

Российский футболист Александр Самедов рассказал о возобновлении карьеры. Полузащитник провёл матч в составе клуба ПФЛ "Знамя" из Ногинска.

Команда Самедовы в 1/256 финала Кубка России обыграла "Знамя Труда" со счётом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил другой известный ветеран - Роман Павлюченко.

Кроме этих футболистов, в составе "Знамени" выступали еще два бывших игрока сборной России - Ренат Янбаев и Александр Шешуков. В следующем раунде 19 августа команда сыграет против липецкого "Металлурга".

По словам Самедова, он планирует провести полный сезон в ПФЛ, но не видит возможности играть в командах ФНЛ или РПЛ.