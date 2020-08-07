Российский футболист Александр Самедов рассказал о возобновлении карьеры. Полузащитник провёл матч в составе клуба ПФЛ "Знамя" из Ногинска.
Команда Самедовы в 1/256 финала Кубка России обыграла "Знамя Труда" со счётом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил другой известный ветеран - Роман Павлюченко.
Кроме этих футболистов, в составе "Знамени" выступали еще два бывших игрока сборной России - Ренат Янбаев и Александр Шешуков. В следующем раунде 19 августа команда сыграет против липецкого "Металлурга".
По словам Самедова, он планирует провести полный сезон в ПФЛ, но не видит возможности играть в командах ФНЛ или РПЛ.
"Сыграл в Кубке России, получается, что возобновил карьеру. Матчи ПФЛ будут проходить раз в неделю, я футболист, и мне 36 лет, так что это не будет сложно. Плюс играю два раза в неделю с ветеранами, поэтому нахожусь в форме, не загоняю себя. Я всю жизнь провел в футболе, без него тяжеловато", - приводит "РИА Новости" слова Самедова.
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