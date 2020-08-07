Киркоров рассказал об уходе дочери из академии Плющенко

Российский певец Филипп Киркоров объяснил, почему его дочь Алла-Виктория ушла из академии Евгения Плющенко. Отец решил полностью забрать девочку из фигурного катания.

По словам Киркорова, у Аллы-Виктории сложился образ принца Плющенко-старшего, в которого она влюбилась. Поэтому отец разрешил дочери заниматься фигурным катанием. Но забрать ребёнка из секции народный артист решил из-за того, что это травмоопасный вид спорта.