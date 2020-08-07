Российский певец Филипп Киркоров объяснил, почему его дочь Алла-Виктория ушла из академии Евгения Плющенко. Отец решил полностью забрать девочку из фигурного катания.
По словам Киркорова, у Аллы-Виктории сложился образ принца Плющенко-старшего, в которого она влюбилась. Поэтому отец разрешил дочери заниматься фигурным катанием. Но забрать ребёнка из секции народный артист решил из-за того, что это травмоопасный вид спорта.
"Алла-Виктория была влюблена в фигурное катание. Точнее, в принца. Не в маленького Гном Гномыча, о котором многие говорили. А в старшего Плющенко. Именно поэтому она захотела заняться фигурным катанием. Но я все-таки считаю, что этот вид спорта — травмоопасный. Поэтому я больше за земные приключения", — приводит "Собеседник" слова Киркорова.
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