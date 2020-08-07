Кикнадзе объяснил, почему "Локомотив" не подписал Кокорина

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе объяснил, почему сорвался трансфер Александра Кокорина. СМИ сообщали о договорённости между клубом и футболистом, но трансферный комитет железнодорожников не оформил сделку.

Кикнадзе подтвердил информацию о том, что сделка обсуждалась. По мнению гендиректора "Локо", в "Спартаке" футболисту предложили более выгодные условия.

"Кандидатура Кокорина действительно обсуждалась. В "Спартаке" ему, видимо, предложили более выгодные условия", — приводит Sport24 слова Кикнадзе.

По его словам, у "Локо" не получилось с Кокориным по финансовым причинам. Также в клубе побоялись, что футболист снова может попасть в неприятную историю.