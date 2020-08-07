Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе объяснил, почему сорвался трансфер Александра Кокорина. СМИ сообщали о договорённости между клубом и футболистом, но трансферный комитет железнодорожников не оформил сделку.
Кикнадзе подтвердил информацию о том, что сделка обсуждалась. По мнению гендиректора "Локо", в "Спартаке" футболисту предложили более выгодные условия.
"Кандидатура Кокорина действительно обсуждалась. В "Спартаке" ему, видимо, предложили более выгодные условия", — приводит Sport24 слова Кикнадзе.
По его словам, у "Локо" не получилось с Кокориным по финансовым причинам. Также в клубе побоялись, что футболист снова может попасть в неприятную историю.
"У части моих коллег были серьёзные вопросы, насколько мы сможем гарантировать то, что с Кокориным снова не произойдут какие-нибудь неприятности", — заявил Кикнадзе.
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