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Алексис Санчес получил от "МЮ" 7,5 млн компенсации

Спорт » Командные виды » Футбол

"Манчестер Юнайтед" выплатил компенсацию за расторжение контракта чилийскому форварду Алексису Санчесу. Футболист получил 7,5 млн фунтов стерлингов (8,3 млн евро), сообщает The Guardian.

Клубу из Манчестера удалось сэкономить около 45 млн евро, которые мог получить чилиец по действующему контракту. "МЮ" подписал нападающего в 2017 году. В составе команды он провёл 45 матчей, в которых забил 5 мячей.

В сезоне-2019/20 выступал за "Интер" на правах аренды. Форвард отыграл 29 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал 10 результативных передач. Миланцы заключили контракт с Санчесом на три года, его зарплата составляет около 7 млн евро в год.

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