Один из ликвидированных боевиков в Назрани был чемпионом Азии

В четверг вечером органы безопасности в Ингусешии провели спецоперацию по ликвидации бандитского формирования, которое планировало проведение серии терактов в регионе. В результате введения режима КТО были нейтрализованы двое боевиков, ещё один задержан.

Спецоперация проводилась на территории Назрани и ближайших населённых пунктов. Одним из ликвидированных боевиков оказался Муслим Евлоев, профессиональный борец, сообщают "РИА Новости".

Евловев выступал за сборную Киргизии по вольной борьбе. Несколько лет назад спортсмен стал чемпионом Азии. В последние два года не выступал из-за дисквалификации. Борец сдал положительную допинг-пробу.