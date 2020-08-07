В четверг вечером органы безопасности в Ингусешии провели спецоперацию по ликвидации бандитского формирования, которое планировало проведение серии терактов в регионе. В результате введения режима КТО были нейтрализованы двое боевиков, ещё один задержан.
Спецоперация проводилась на территории Назрани и ближайших населённых пунктов. Одним из ликвидированных боевиков оказался Муслим Евлоев, профессиональный борец, сообщают "РИА Новости".
Евловев выступал за сборную Киргизии по вольной борьбе. Несколько лет назад спортсмен стал чемпионом Азии. В последние два года не выступал из-за дисквалификации. Борец сдал положительную допинг-пробу.
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