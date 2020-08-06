Директор по коммерции РПЛ Павел Суворов заявил, что бесплатно будут показаны 60 матчей в новом сезоне. Чемпионат начнётся 8 августа, а завершится 16 мая 2021 года.
В среднем в каждом туре будут показаны по два матча. Так, в первый игровой день зрители смогут увидеть игру "Спартака" и "Сочи".
"Резких изменений в ближайшее время не будет. В сезоне-2020/21 запланировано 60 матчей на федеральном канале, в среднем по два в туре, остальные будут доступны по платной подписке", - приводит ТАСС слова Суворова.
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