"Матч ТВ" бесплатно покажет 60 матчей нового сезона

Директор по коммерции РПЛ Павел Суворов заявил, что бесплатно будут показаны 60 матчей в новом сезоне. Чемпионат начнётся 8 августа, а завершится 16 мая 2021 года.

В среднем в каждом туре будут показаны по два матча. Так, в первый игровой день зрители смогут увидеть игру "Спартака" и "Сочи".