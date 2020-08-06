У РПЛ нет конкретного плана на случай второй волны коронавируса

Директор РПЛ по проведению соревнований Евгений Савин заявил, что у Лиги нет конкретного плана на случай второй волны коронавируса. Во время первой волны чемпионат был прерван с 17 марта по 19 июня.

"Слишком самонадеянно было бы говорить, что мы ничего такого не ожидаем. Когда мы 17 марта приняли решение о первой остановке, было несколько вариантов развития. Сейчас конкретного плана, как будем действовать, нет. Но есть множество сценариев на основе предыдущего опыта. Будем ориентироваться на решение, которое примет государство. Нет смысла говорить о сценариях — их много", - приводит "СЭ" слова Савина.

Переносов не будет

Также Савин сообщил, что в РПЛ больше не будет переносов матчей из-за коронавируса. Если команда по этой причине не сможет выйти на поле, то ей будет засчитано техническое поражение.

При этом к таким командам не будет применяться правило, по которому после двух неявок на матч клуб покидает Лигу.