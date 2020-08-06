"Локомотив" подписал скандального серба и белоруса из Хорватии

"Локомотив" в скором времени объявит о переходе сербского защитника Слободана Райковича и белорусского хавбека Виталия Лисаковича. Оба игрока прошли медосмотр для московского клуба, сообщает журналист Сергей Егоров.

Слободан Райкович

31-летний серб подпишет контракт на один сезон и получит около 500 тыс. евро. На трансфере настоял главный тренер железнодорожников Марко Николич.

Райкович ранее выступал за сербский ОФК, голландские ПСВ, "Твенте" и "Витесс", немецкие "Гамбург" и "Дармштадт", итальянские "Палермо" и "Перуджу". Футболист заработал прозвище "Рэмбо".

В 2008 году Райкович заработал 12-месячный бан от ФИФА за плевок в главного арбитра матча против Аргентины на Олимпиаде в Пекине.

В 2012 году, находясь в составе "Гамбурга", подрался на тренировке с Сон Хын Мином. Главный тренер команды Торстен Финк сразу выгнал футболиста из клуба.

Виталий Лисакович

Контракт Лисаковича будет рассчитан на четыре сезона. Футболист принадлежит солигорскому "Шахтёру", но продолжительное время выступает в Хорватии.

В последнем сезоне играл за "Вараждин" в хорватской Первой лиге. В составе сборной Белоруссии провёл пять матчей.