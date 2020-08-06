У Моуринью появился новый ассистент

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью получил нового ассистента. Им был назначен бывший футболист Ледли Кинг, сообщает пресс-служба "шпор".

Кинг провёл всю карьеру в составе "Тоттенхэма". Он выходил на поле 327 раз, забив 14 голов. За сборную Англии отыграл 21 матч, записав в свой актив два мяча.

Защитник за свою карьеру получил только 8 желтых карточек и ни разу не был удалён с поля.

Моуринью возглавил "Тоттенхэм" в ноябре 2019 года. Команда заняла шестое место в чемпионате и в следующем сезоне начнёт выступления с квалификации Лиги Европы.