В "Зените" рассказали о ситуации с коронавирусом

Информация о вспышке коронавируса в "Зените" не соответствует действительности. Ранее сообщалось, что среди футболистов питерской команды семь человек сдали положительные тесты.

Из-за этого "Зенит" якобы взял на матч за Суперкубок против "Локомотива" неполный состав. По словам руководителя пресс-службы команды Антона Макаренко, один человек в клубе сдал сомнительный тест, после чего был изолирован от остальных.

"Распространённая информация не соответствует действительности. "Зенит" полностью соблюдает санитарный регламент и обо всём информирует Роспотребнадзор и РПЛ. На прошлой неделе был выявлен один сомнительный тест. После него данный человек сдал ещё три повторных теста, которые были отрицательными, но он всё равно помещён на карантин", — сообщил руководитель пресс-службы "Зенита" Антон Макаренко корреспонденту "Чемпионата" Андрею Панкову.

Матч за Суперкубок России состоится 7 августа. "Зенит" и "Локомотив" встретятся на "ВЭБ Арене".