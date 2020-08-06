Джано подписал контракт с "Ротором"

Бывший полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе подписал контракт с "Ротором". Соглашение рассчитано на один год, сообщает пресс-служба волгоградцев.

Ранее появилась информация, согласно которой футболист будет получать 1 млн рублей в месяц. "Ротору" футболист достался бесплатно, с июня он находился в статусе свободного агента.

Джано Ананидзе

Ранее грузинский футболист выступал за: