Бывший полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе подписал контракт с "Ротором". Соглашение рассчитано на один год, сообщает пресс-служба волгоградцев.
Ранее появилась информация, согласно которой футболист будет получать 1 млн рублей в месяц. "Ротору" футболист достался бесплатно, с июня он находился в статусе свободного агента.
Ранее грузинский футболист выступал за:
Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток - 2", не намерен "поставляться под санкции" ради газопровода "Северный поток-2".