Рэпер Птаха рассказал, как Пак спровоцировал Кокорина и Мамаева

Рэп-исполнитель Давид Нуриев (aka Птаха Зануда) рассказал свою версию произошедшего с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. По его словам, зачинщиками конфликта в октябре 2018 года стали водитель Виталий Соловчук и чиновник Денис Пак, а не наоборот.

Птаха дружит с Екатериной Бобковой, девушкой, которая была непосредственной участницей событий. Позже она выпала из окна отеля в Чехии, но осталась жива.

"Катя Бобкова — это моя подруга. Я знаю эту историю, не как это развивали СМИ. Спровоцировали их, потому что водитель их назвал: "Эй! Петухи! Вы плохо играете!". За что они его в конце побили. Он подал на них в суд. И история с мужчиной азиатской внешности. Он начал с ними по-хамски разговаривать. Они начали ему тоже хамить. В итоге футболисты переборщили с этим стулом. Я вообще не понимаю, что депутат делал в шесть утра в том месте, где все тусуются после пьянок", — заявил Нуриев в интервью Анару Ибрагимову.

Рэпер отметил, что футболисты позже плохо поступили с самой Бобковой. Девушка защищала Кокорина и Мамаева, а игроки не отблагодарили её.