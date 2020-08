Российский гонщик Даниил Квят проведёт 100-ю гонку в "Формуле-1", если выйдет на старт "Гран-при 70-летия". Этап состоится на трассе "Сильверстоун" в Великобритании с 7 по 9 августа.

Dany notches up a century of @f1 races this weekend! 👏 The #F170 GP will be @kvyatofficial's 100th race in Formula 1, having made his debut in Australia 2014 at just 19! 👊 ⁣⁣⁣⁣#AlphaTauri #F1 pic.twitter.com/Vk6KUrAnib