Медведева заявила, что ей комфортно с Тарасовой

Фигуристка Евгения Медведева рассказала о работе с Татьяной Тарасовой. Спортсменка занимается под руководством заслуженного тренера из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Медведева не может вылететь в Канаду из-за закрытия границ. Её тренер Брайан Орсер руководит процессом в удалённом режиме.

"Татьяна Анатольевна — это потрясающая женщина, мы часто общаемся, она большая работяга. Не могу сказать, насколько она горит. Думаю, ей нравится. Она очень много предлагает мне нового, но не могу вам ничего рассказать. У нас впервые такая плотная работа, нам комфортно вдвоем. Все время на связи находится Брайан", ‑ приводит "РИА Новости" слова Медведевой.

Призёр Олимпиады-2018 после Пхенчхана ушла из группы Этери Тутберидзе к Орсеру. После этого спортсменка смогла завоевать бронзу на чемпионате мира.