Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о том, почему решил остаться в Ростове-на-Дону. Ранее он выступал за "Краснодар", но после истории с колонией разорвал контракт и перешёл в донской клуб.
Мамаев признался, что в новом городе ощущает себя комфортнее. Контракт между футболистом и "Ростовом" заключён до конца 2021 года.
Полузащитник заявил, что Ростов-на-Дону — футбольный город. По мнению футболиста, здесь более добрые и позитивные люди, чем в Краснодаре.
"В Ростове, конечно, инфраструктура лучше. Здесь больше ощущение как такового города. Краснодар всё равно разделен на частный сектор, многоэтажки и так далее. Здесь всё-таки больше ощущаешь именно город. И ширина улиц другая, я имею в виду автомобильные. Здесь и инфраструктура получше", — заявил Мамаев в интервью Нобелю Арустамяну.
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