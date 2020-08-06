Мамаев объяснил, чем Ростов лучше Краснодара

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о том, почему решил остаться в Ростове-на-Дону. Ранее он выступал за "Краснодар", но после истории с колонией разорвал контракт и перешёл в донской клуб.

Мамаев признался, что в новом городе ощущает себя комфортнее. Контракт между футболистом и "Ростовом" заключён до конца 2021 года.

Полузащитник заявил, что Ростов-на-Дону — футбольный город. По мнению футболиста, здесь более добрые и позитивные люди, чем в Краснодаре.