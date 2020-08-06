"Ротор" за сезон потратит на стадион 72 млн

Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский сообщил, что клуб договорился об аренде "Волгоград Арены" на сезон-2019/20. Впервые за 16 лет команда будет выступать в высшем дивизионе чемпионата России.

По словам Рекечинского, стоимость проведения одной игры на стадионе составляет 4,8 млн рублей. Таким образом, клуб потратит на арену 72 млн.

"Сумма весомая. Каждый матч на "Волгоград Арене" обходится нам примерно в 4,8 миллиона рублей. Это аренда самого стадиона и услуги стюардов и ЧОП", — приводит РИА "Новости" слова Рекечинского.

"Ротор" стартует в новом сезоне 11 августа. Команда примет на своём поле "Зенит".