Российский фигурист Евгений Плющенко рассказал о своём отношении к президенту Владимиру Путину. Олимпийский чемпион заявил, что всегда будет "топить" за нынешнего главу государства.
По мнению фигуриста, Путин должен оставаться на своём посту как можно дольше.
"Я не заинтересован политикой, а заинтересован в улучшении жизни, в том числе своей. Я всегда топил и буду топить за Владимира Владимировича Путина. Это моё гражданское право.
Я вижу, что для спорта делается очень многое. Считаю, что Путин — лучший лидер за все годы. Я бы хотел, чтобы он был президентом как можно дольше", — приводит РБК слова Плющенко.
Спортсмен рассказал, что неоднократно встречался с Путиным и играл с ним в хоккей.
"Увеличение пенсий — это же очень хорошо? Очень. Улучшение медицины — это же здорово? Здорово. За эти поправки не голосовать глупо. Поэтому я и высказал свою позицию о Владимире Владимировиче. А если он примет решение вновь баллотироваться на пост президента, то этот вопрос решит народ. Мне Путин очень нравится. Я с ним неоднократно встречался. Даже играл в хоккей", — добавил фигурист.
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