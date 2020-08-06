Плющенко заявил, что всегда будет "топить" за Путина

Российский фигурист Евгений Плющенко рассказал о своём отношении к президенту Владимиру Путину. Олимпийский чемпион заявил, что всегда будет "топить" за нынешнего главу государства.

По мнению фигуриста, Путин должен оставаться на своём посту как можно дольше.

"Я не заинтересован политикой, а заинтересован в улучшении жизни, в том числе своей. Я всегда топил и буду топить за Владимира Владимировича Путина. Это моё гражданское право. Я вижу, что для спорта делается очень многое. Считаю, что Путин — лучший лидер за все годы. Я бы хотел, чтобы он был президентом как можно дольше", — приводит РБК слова Плющенко.

Спортсмен рассказал, что неоднократно встречался с Путиным и играл с ним в хоккей.