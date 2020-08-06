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Американские бизнесмены купили футбольный клуб "Рома"

Спорт » Командные виды » Футбол

Футбольный клуб "Рома" объявил о сделке по продаже акций американским бизнесменам Дэну и Райану Фридкин. Официально она будет закрыта до конца августа, нынешний владелец клуба получит 591 млн евро.

"За последний месяц Дэн и Райан Фридкин продемонстрировали полную приверженность завершению этой сделки и позитивному продвижению клуба вперёд. Уверен, что они станут прекрасными будущими владельцами для "Ромы", — заявил президент клуба Джеймс Палотта.

"Рома"

На данный момент римляне занимают 15-е место в рейтинге УЕФА. Команда продолжает выступления в Лиге Европы, где сегодня сыграет матч 1/8 финала.

Римляне являются трёхкратными чемпионами Италии. В последний раз команда выиграла Серию А в 2001 году. Также на счету "волков" такие трофеи:

  • Кубок Италии (9 раз);
  • Суперкубок Италии (4).

На евроарене команда по разу дошла до финала Кубка европейских чемпионов и Кубка УЕФА.

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