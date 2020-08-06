"Шахтёр" и "Интер" вышли в четвертьфинал Лиги Европы

В Лиге Европы определились четыре четвертьфиналиста турнира. Соревнования возобновились после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Последние матчи состоялись ещё в начале марта.

"Манчестер Юнайтед" — "Копенгаген"

Первой четвертьфинальной парой Лиги Европы станет игра англичан и датчан. "МЮ" и во втором матче победил австрийский ЛАСК (2:1, первый матч — 5:0).

"Копенгаген" отыгрался у турецкого "Башакшехира". После поражения со счётом 0:1 датчане забили сопернику три безответных мяча.

"Шахтёр"

"Горняки" выиграли первый матч у "Вольфсбурга" со счётом 2:1, поэтому команде достаточно было не пропустить. На "Олимпийском" в Киеве "Шахтёр" справился со своей задачей, а с 89-й по 91-ю минуту игры забил три мяча — 3:0.

В четвертьфинале украинская команда сыграет с победителем пары "Базель" — "Айнтрахт" (первый матч — 3:0).

"Интер"

Миланцы победили "Хетафе" в одном матче — 2:0. По голу забили Ромелу Лукаку и Кристиан Эриксен.

В 1/4 финала "Интер" встретится с победителем пары "Байер" — "Рейнджерс" (первый матч — 3:1).